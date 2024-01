Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo poco nuvoloso o velato. A tratti nuvoloso sui settori alpini e prealpini, in particolare tra la tarda mattina e il pomeriggio. Nelle ore fredde foschia e nubi basse sulla pianura meridionale.Precipitazioni: assenti, salvo debole nevischio portato da nord su Retiche più settentrionali al pomeriggio. Temperature minime stazionarie o in aumento; massime stazionarie o in lieve aumento in pianura, in calo in montagna. In Pianura minime intorno a -1°C, massime intorno a 11°C. (Rem)