Myanmar: giunta annuncia allentamento dei criteri di registrazione dei partiti politici (2)

- La crisi politica in Myanmar è figurata in cima all'agenda della ministeriale degli Esteri dell'Asean, l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, che si è conclusa lunedì in Laos. Il comunicato diffuso della presidenza laotiana al termine dell'incontro afferma che i ministri degli Esteri si sono confrontati in merito alla crisi, riaffermando l'adesione al Consenso in cinque punti "con il solo obiettivo di ripristinare la pace, la stabilità e di giungere a una soluzione politica complessiva guidata dal Myanmar". I Paesi Asean hanno espresso approvazione per la nomina a inviato speciale per il Myanmar del diplomatico veterano Alounkeo Kittikhoun, che ha già prestato servizio come ambasciatore del Laos presso le Nazioni Unite e come ministro per l'Ufficio del primo ministro laotiano. E' stata espressa soddisfazione anche per i progressi sul fronte dell'assistenza umanitaria al Myanmar tramite il Centro di coordinamento per l'assistenza umanitaria dell'Asean, e grazie all'iniziativa di Thailandia e Laos per l'agevole trasferimento degli aiuti. (Inn)