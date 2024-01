Giappone: scandalo fondi elettorali, si dimettono due viceministri parlamentari del Pld

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due viceministri parlamentari esponenti della principale fazione del Partito liberaldemocratico (Pld) - il primo partito di governo del Giappone - hanno rassegnato le dimissioni oggi a seguito dello scandalo sulla mancata dichiarazione delle donazioni elettorali che ha investito il partito, Takuo Komori, viceministro parlamentare per gli affari interni, e Ryusho Kato, viceministro parlamentare per il Territorio, sono entrambi sospettati di non aver dichiarato correttamente i fondi ricevuti. Entrambi sono esponenti della fazione del partito che faceva capo al defunto primo ministro Shinzo Abe. (Git)