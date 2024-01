Imprese: Samsung, utile operativo cala del 34,4 per cento nel quarto trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Electronics Co. ha annunciato di aver conseguito un utile operativo di 2.820 miliardi di won (2,12 miliardi di dollari) nel quarto trimestre 2023, in calo del 34,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il dato riflette la stagnazione del settore mondiale dei semiconduttori, anche se il segmento dei chip di memoria è tornato in attivo grazie a una ripresa della domanda. Samsung Electronics, primo produttore mondiale di smartphone e chip di memoria, ha visto ridimensionarsi drasticamente anche l'utile netto, che tra ottobre e dicembre scorsi è ammontato a 6.340 miliardi di won: un calo del 73,4 per cento su base annua. Il fatturato è calato invece del 3,8 per cento a 67.770 miliardi di won. (Git)