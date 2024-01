Corea del Nord: confermato collaudo di missili da crociera strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha confermato il lancio di missili da crociera effettuato ieri verso il Mar Giallo, e già denunciato dalle forze armate della Corea del Sud. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), Pyongyang ha collaudato missili da crociera strategici Hwasal-2 per verificare la propria "postura di contrattacco rapido" e migliorare le capacità di attacco strategico delle forze armate. Il lancio "non ha avuto effetti avversi sulla sicurezza dei Paesi limitrofi", afferma la nota rilanciata dall'agenzia, che non fornisce ulteriori dettagli in merito al numero di missili lanciati e alla loro gittata.(Git)