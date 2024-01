Bulgaria: procura, ricercati sei russi accusati di attività terroristiche tra il 2011 e il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sei cittadini russi accusati in contumacia di aver condotto attività terroristiche in Bulgaria tra il 2011 e il 2020 sono ufficialmente ricercati. Lo ha annunciato la procura di Sofia. I sei, di cui le autorità bulgare non hanno divulgato le generalità, sono sospettati di coinvolgimento nelle esplosioni di quattro fabbriche e magazzini di armi: una avvenuta in una struttura della società Emko a Lovnidol nel 2011; due esplosioni successive avvenute nel deposito di Vmz -Sopot nel villaggio di Iganovo, nel 2015; e un'esplosione nello stabilimento della compagnia Arsenal vicino a Muglizh, nel 2020. I quattro casi sono stati riuniti in un'unica inchiesta, che la procura ha annunciato nell'aprile 2021. Da allora non sono stati forniti dettagli sullo sviluppo delle indagini sino all'inizio di quest'anno, quando il tribunale competente bulgaro ha emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti dei sei cittadini russi. Secondo alcune informazioni riportate da "Radio Free Europe", che per il momento non trovano conferme ufficiali, tre dei sei russi sono accusati in contumacia anche del tentato avvelenamento di Emilian Gebrev - proprietario di Emko - avvenuto nel 2015, che è oggetto di un'indagine separata. Dall'annuncio diffuso dalla Procura della città di Sofia risulta chiaro che i sei sospettati di terrorismo erano già stati dichiarati dei ricercati, ma sinora non vi era alcuna ufficialità. Le modifiche legislative della fine dell'anno scorso, che prevedono che questi mandati di arresto vengano emessi dal tribunale invece che dalla procura, come avveniva in precedenza, hanno reso necessario che fosse proprio la corte a pronunciarsi in merito. Fra le altre novità emerse, figura il possibile coinvolgimento di cittadini bulgari nelle quattro esplosioni: sinora, infatti, le autorità inquirenti bulgare avevano sempre indicato solo i sei presunti agenti del servizio d'intelligence militare russo (Gru) come colpevoli degli atti di sabotaggio. (Seb)