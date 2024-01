Cina-Italia: ambasciatore Ambrosetti ha presentato sue credenziali a Xi Jinping

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Cina Massimo Ambrosetti ha presentato ieri le sue credenziali al presidente Xi Jinping presso la Grande sala del popolo di Pechino. Sono stati in tutto 42 gli ambasciatori a presentare le credenziali al presidente cinese, che ha assicurato sostegno ai rappresentanti diplomatici nell’esercizio delle loro funzioni. “La Cina ha a cuore l’amicizia con i popoli di tutti i Paesi ed è disposta ad approfondire l’amicizia, ad espandere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e a promuovere le relazioni bilaterali sulla base dell’uguaglianza e del vantaggio reciproco”, ha detto il presidente, auspicando che gli ambasciatori possano rafforzare i legami e la comunicazione tra la Cina e i loro Paesi. Soffermandosi sulle difficoltà affrontate dal mondo odierno, Xi ha ribadito che Pechino continuerà a contribuire alle cause della pace e dello sviluppo globali, nonché ad una globalizzazione economica inclusiva. Alla cerimonia ha partecipato anche il ministro degli Esteri, Wang Yi. (Cip)