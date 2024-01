Ucraina: lettera di cinque leader Ue al "Financial Times", raddoppiare sforzi su invio armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Germania, Danimarca, Repubblica Ceca, Estonia e Paesi Bassi hanno riconosciuto che l'Ucraina dovrà fronteggiare seri problemi a causa della carenza di munizioni, e che non vi sono segnali all'orizzonte di una rapida conclusione del conflitto innescato dall'invasione delle forze armate russe: per questo motivo, i cinque leader hanno invitato i Paesi europei a raddoppiare gli sforzi volti a fornire assistenza militare a Kiev, e hanno chiesto ai Paesi partner di unirsi al finanziamento congiunto delle iniziative. "Non ci sono segnali che la guerra finirà nel prossimo futuro, (...) e si profilano seri problemi: l'Ucraina non ha abbastanza munizioni per l'artiglieria e gli impegni di sostegno militare rischiano di non soddisfare le necessità" di Kiev, hanno affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la premier danese Mette Frederiksen in una lettera congiunta con il primo ministro della Repubblica Ceca Petr Fiala, la premier dell'Estonia Kaja Kallas e il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, pubblicata sul quotidiano britannico " Financial Times". I leader europei hanno definito una “dura verità” il fatto di non essere riusciti a raggiungere l’obiettivo “ambizioso” fissato all’inizio del 2023 di fornire all’Ucraina un milione di proiettili d'artiglieria entro marzo del 2024. (segue) (Rel)