Ucraina: lettera di cinque leader Ue al "Financial Times", raddoppiare sforzi su invio armamenti (2)

- Al contempo, i cinque leader hanno ammesso che “se i militari ucraini vogliono continuare a combattere, la necessità di munizioni è enorme”. "Dobbiamo rinnovare la nostra determinazione e raddoppiare i nostri sforzi per assicurarci di mantenere il nostro sostegno per tutto il tempo necessario. Ora è fondamentale fornire (a Kiev) munizioni e sistemi d'arma, compresi obici, carri armati, droni e sistemi di difesa aerea, di cui l'Ucraina ha necessità urgente sul campo”, si legge nella lettera. I leader europei hanno ammesso che gli ordini di armamenti che stanno “effettuando oggi” non raggiungeranno il campo di battaglia prima dell’inizio del prossimo anno. "Dobbiamo quindi insistere sulla ricerca di modi per accelerare la consegna dei proiettili di artiglieria promessi all'Ucraina. Ciò potrebbe avvenire attraverso la donazione delle scorte esistenti, o l'acquisto congiunto di munizioni attraverso la nostra industria della difesa", prosegue la lettera pubblicata dal quotidiano britannico. "Ciò richiede l'espansione della capacità industriale in Europa". Secondo i cinque capi di governo, "anche i Paesi partner possono svolgere un ruolo importante e sono incoraggiati a unirsi ai nostri sforzi collettivi". Come sottolineato dagli autori della lettera, “l’onere” legato al sostegno militare a Kiev è stato molto elevato, ma al contempo è necessario che l’Ue e gli Stati membri rinnovino e intensifichino i loro sforzi, anche tramite il finanziamento congiunto di tutte le iniziative. (Rel)