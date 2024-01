Pakistan: “caso Toshakhana”, l'ex premier Khan e la moglie condannati a 14 anni di reclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro e leader del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) Imran Khan e la moglie, Bushra Bibi, sono stati condannati oggi a 14 anni di reclusione per il “caso Toshakhana”, riguardante la presunta vendita illegale di doni di Stato. Lo riferisce il quotidiano pakistano "Dawn". Il pronunciamento formulato da una corte anticorruzione di Islamabad giunge all'indomani di un'altra sentenza di condanna a 10 anni di reclusione formulata nei confronti dell'ex primo ministro, accusato di divulgazione di segreti di Stato. Nell'agosto dello scorso anno l'ex premier era già stato condannato in primo grado a tre anni di reclusione con l'accusa di aver venduto doni di Stato dal valore superiore a 140 milioni di rupie (501 mila dollari) ricevuti nella veste di capo del governo tra il 2018 e il 2022. La pena era stata successivamente sospesa dall’Alta corte di Islamabad, che però il 21 dicembre ha respinto l’istanza di sospensione della condanna. (segue) (Inn)