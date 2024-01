Pakistan: “caso Toshakhana”, l'ex premier Khan e la moglie condannati a 14 anni di reclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La condanna a dieci anni di reclusione pronunciata ieri nei confronti dell'ex premier Khan è stata inflitta anche all’ex ministro degli Esteri Shah Mahmood Qureshi, accusato dello stesso reato. Entrambi gli imputati si sono dichiarati non colpevoli e vittime di una persecuzione giudiziaria con motivazioni politiche. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Abul Hasnat Zulqarnain, a poco più di una settimana dalle elezioni generali, in programma il prossimo 8 febbraio. Il processo, affidato a un tribunale speciale istituito ai sensi della legge sui segreti di Stato (Official Secrets Act), è stato celebrato nel carcere di Adiala, dove Khan, al centro di una serie di complesse vicende giudiziarie, è già recluso da mesi. Khan è stato accusato, insieme a Qureshi, di aver divulgato a persone non autorizzate e per scopi personali informazioni contenute in un documento coperto da segreto, che sarebbe stato in suo possesso e poi sparito: un dispaccio diplomatico ricevuto dal ministero degli Esteri il 7 marzo del 2022 da Washington. (segue) (Inn)