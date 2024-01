Pakistan: “caso Toshakhana”, l'ex premier Khan e la moglie condannati a 14 anni di reclusione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inchiesta è stata condotta dall’Agenzia investigativa federale (Fia) e Khan è stato arrestato lo scorso agosto. L’arresto gli è stato notificato mentre si trovava già in carcere per un’altra vicenda, riguardante la gestione dei doni ricevuti da dignitari stranieri durante il suo governo (il “caso Toshakhana”). Il 29 agosto il ministero del Diritto e della giustizia ha ordinato che il processo si celebrasse in carcere per motivi di sicurezza. Khan è stato incriminato il 23 ottobre e il 21 novembre l’Alta corte di Islamabad ha dichiarato “priva di autorità legale e priva di effetto giuridico” la notifica del governo sulla celebrazione del processo in carcere. Tuttavia, il tribunale speciale ha deciso di proseguire lo svolgimento delle udienze nel penitenziario ma a porte aperte e il 13 dicembre ha nuovamente incriminato l’ex premier. Il 22 dicembre Khan ha ottenuto dalla Corte suprema la concessione della libertà su cauzione, ma è rimasto in carcere per via degli altri mandati d’arresto. (Inn)