Mar Cinese Meridionale: Manila in allarme per la presenza di 200 imbarcazioni cinesi (2)

- Soltanto ieri Vietnam e Filippine hanno firmato un accordo di cooperazione teso a ridurre il rischio di incidenti tra le rispettive Guardie costiere nel Mar Cinese Meridionale, in occasione della una visita ad Hanoi del presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr. I due Paesi siano impegnati in dispute territoriali tra loro e con la Cina per la sovranità su parte del Mar Cinese Meridionale. Durante l'incontro di ieri con il presidente vietnamita Vo Van Thuong, Marcos ha dichiarato che "il Vietnam resta il solo partner strategico delle Filippine nella regione Asean, a spero che questo incontro fornisca nuove opportunità per rinformare le nostre relazioni bilaterali (...) e la prosperità tra i nostri Paesi e nella regione". Nel dicembre 2022 Pechino aveva reagito a un'intesa raggiunta da Vietnam e Indonesia in merito ai limiti delle rispettive zone economiche esclusive: in quell'occasione, la Cina, che rivendica la sovranità su gran parte del Mar Cinese Meridionale, inviò ripetutamente imbarcazioni nelle zone in questione, suscitando dure reazioni da parte di Hanoi e Giacarta. (Fim)