Ue: Dombrovskis, negoziati con Mercosur continuano, rimane nodo della sostenibilità

- I negoziati dell’Unione europea con i Paesi del Mercosur continuano, non essendoci ancora le condizioni necessarie per chiuderli. Lo ha detto Valdis Dombrovskis, commissario europeo per il commercio e vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, durante un punto stampa organizzato a Washington. “Il nostro focus rimane quello del rispetto dei nostri criteri ambientali e di sostenibilità da parte dei Paesi del Mercosur, soprattutto nel campo dell’agricoltura”, ha spiegato. (Was)