Brasile: creati 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro nel 2023, 26,3 per cento in meno del 2022

- Nel 2013, in Brasile sono stati creati 1.483.598 milioni di nuovi posti di lavoro formale, 26,3 per cento in meno rispetto al 2022. Lo ha reso noto il ministero del Lavoro diffondendo i dati del Registro generale degli occupati e dei disoccupati (Caged). Il numero è il più basso dal 2020, il primo anno di pandemia. Il settore di servizi ha rappresentato la fetta più grossa delle nuove contrattazioni, seguito da commercio, edilizia, industria e settore agroalimentare. I dati dimostrano che lo Stato di Sao Paulo è stato il responsabile per la creazione del maggior numero di posti di lavoro, seguito da Rio de Janeiro, Minas Gerais e Parana. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, il ministro del Lavoro, Luiz Marinho, aveva detto ad agosto del 2023 che sarebbe possibile creare due milioni di nuovi posti di lavoro, mentre a ottobre Marinho ha mantenuto la previsione segnalando però certa difficoltà nel raggiungere l'obiettivo.(Brs)