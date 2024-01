© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di sorveglianza di Vivendi ha convalidato la scissione del gruppo in quattro entità: Canal+, Havas, una società di investimento e una società per l'editoria e la distribuzione. È quanto si legge in un comunicato. "Il direttorio ha proposto al Consiglio di sorveglianza, che ha accettato, di strutturare questa scissione su quattro entità", spiega la nota. (Frp)