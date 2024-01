Argentina: corte d'appello boccia la riforma del lavoro di Milei (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro punto qualificante del decreto, nella parte che il governo ha disegnato per produrre occupazione "di qualità", c'è anche la creazione di una nuova figura, quella del "lavoratore indipendente" che può avvalersi di un numero di "collaboratori indipendenti" fino a cinque. Una relazione autonoma, che non crea un vincolo di dipendenza tra i soggetti. Una fattispecie che dovrebbe comunque essere ulteriormente definita da leggi ad hoc, ma che - di fatto - punta a incentivare l'iniziativa imprenditoriale di strutture d'azienda meno formali. Le misure contenute nel dnu sono entrate in vigore a fine dicembre e, come vuole la Costituzione, continueranno a dispiegare gli effetti per almeno due mesi, il tempo concesso alle Camere per convalidarlo. (Abu)