Caso Salis: Serracchiani (Pd), Crippa giustifica violazione diritti umani

23 luglio 2021

- "Almeno ora è tutto chiaro, al governo del nostro Paese c'è un partito che con il suo vicesegretario giustifica la violazione dei diritti umani, ovviamente se è commessa da regimi amici". Lo afferma Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Partito democratico, commentando le parole del vicesegretario della Lega Andrea Crippa secondo cui "ogni Paese punisce come vuole". "Ora - prosegue - sappiamo che la Lega se ne lava le mani se una cittadina italiana viene trattata in modo ignobile da un governo estero. Se questo è il modello e questi sono gli 'amici' della Lega, noi lo diciamo con forza che mai simili metodi potranno essere reintrodotti in Italia". (Rin)