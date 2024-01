Gaza: Canada annuncia aiuti per 30 milioni di dollari dopo sospensione finanziamenti Unrwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada stanzierà quasi 30 milioni di dollari per il soccorso umanitario della popolazione di Gaza, inclusi acqua potabile, cibo e medicinali, dopo aver sospeso i finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino oriente (Unrwa). Lo ha annunciato ieri il ministro canadese per lo Sviluppo internazionale, Ahmed Hussen, secondo cui i fondi verranno destinati a sei organizzazioni internazionali, incluse l'Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e Ong partner del governo canadese. "Sin dall'inizio della crisi, la nostra posizione è sempre stata e continua a essere incentrata sulla ferma convinzione che sia necessaria maggiore assistenza", afferma una nota del ministro Hussen. Il Canada, assieme a Stati Uniti, Australia, Regno Unito, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svizzera, Giappone, Francia e Finlandia, ha sospeso i finanziamenti all'Unra in risposta al presunto coinvolgimento di una dozzina di dipendenti dell'agenzia nell'attacco sferrato da Hamas contro Israele il 7 ottobre scorso. L'Unrwa ha risposto licenziando nove dipendenti e annunciando l'avvio di un'indagine. (Was)