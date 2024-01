Ucraina: Kiev potrebbe ricevere oggi nuove bombe plananti dagli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina potrebbe ricevere oggi una fornitura di nuove bombe plananti a lungo raggio Glsdb ("Ground-Launched Small Diameter Bombs") collaudate con successo dal Pentagono. Lo riferisce il quotidiano "Politico", secondo cui quelle fornite all'Ucraina sono una nuova tipologia di munizioni di precisione a lungo raggio sviluppate da Boeing, che persino le Forze armate statunitensi non hanno ancora nel loro inventario. La nuova versione della bomba guidata lanciabile da terra ha una gittata di circa 90 miglia (145 chilometri), e fornirà a Kiev un nuovo strumento per condurre attacchi in profondità all'interno del territorio controllato dalle forze russe. Le munizioni sarebbero parte di uno degli ultimi pacchetti di aiuti militari approvati dagli Stati Uniti lo scorso anno, prima dell'esaurimento dei fondi autorizzati dal Congresso federale. (Was)