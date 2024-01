Medio Oriente: "Wsj", l'Iran fatica a controllare l'Asse della resistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il complesso sistema di proiezione regionale della forza su cui l'Iran ha potuto contare per decenni affronta una prova senza precedenti, a seguito delle crisi innescate dall'attacco del 7 ottobre contro Israele. Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui l'"Asse della resistenza" - la galassia di attori vicini all'Iran e accomunati dalla "resistenza” a Israele e all’Occidente - rischia di non reggere alle ricadute agli attacchi a Israele, alla navigazione commerciale nel Mar Rosso e alle forze statunitensi di stanza in Medio Oriente. Secondo il quotidiano, alla fine dello scorso anno, poche settimane dopo l'inizio del conflitto a Gaza, il leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, convocò a Tehran un incontro dei leader delle milizie alleate alla Repubblica Islamica, chiarendo che il Paese non intendeva diventare parte attiva di una guerra, né far degenerare le ostilità a Gaza in un conflitto di portata regionale. Stando ad alti funzionari anonimi di Hamas ed Hezbollah citati dal "Wall Street Journal", Tehran tentò anche di dissuadere le milizie dall'aprire ulteriori fronti bellici nella regione, sostenendo che "battaglie accessorie rischierebbero di distrarre il mondo dalle devastanti incursioni israeliane a Gaza". (segue) (Was)