Medio Oriente: "Wsj", l'Iran fatica a controllare l'Asse della resistenza (2)

- A giudicare degli avvenimenti degli ultimi mesi, il messaggio trasmesso dall'Iran ai suoi alleati è stato perlopiù ignorato. Tehran - scrive il "Wall Street Journal" - rischia di essere trascinato in una guerra aperta con gli Stati Uniti proprio a causa degli attori che sinora avevano consentito al Paese di estendere la propria influenza regionale, mantenendo al contempo un'aura di "negazione plausibile". Il quotidiano sottolinea che l'Iran costituisce il fulcro militare ed economico dell'Asse della resistenza, ma non ne ha mai avuto il pieno controllo: non tutti i membri di questa variegata galassia condividono "la medesima ideologia sciita", e ciascun gruppo è animato da agende particolari "che talvolta sono in contraddizione con quella di Tehran". Secondo il quotidiano Usa, lo stallo nella normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita causato dall'attacco del 7 ottobre ha rappresentato una temporanea vittoria per Tehran. La Repubblica Islamica si trova però di fronte a un dilemma, perché ora una completa eliminazione di Hamas "comporterebbe un cambiamento dei rapporti di forza in favore di Israele", e il mancato sostegno all'"Asse della resistenza", per quanto pericoloso, ridurrebbe drammaticamente la capacità della Repubblica Islamica di influire sulle dinamiche regionali. (Was)