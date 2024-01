Myanmar: giunta annuncia allentamento dei criteri di registrazione dei partiti politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo militare del Myanmar ha annunciato un allentamento delle restrizioni imposte alla registrazione dei partiti politici dopo il golpe del primo febbraio 2021. L'annuncio di oggi giunge in concomitanza con la scadenza dello stato di emergenza in vigore nel Paese sin dal golpe, che la giunta ha di volta in volta prorogato a cadenza semestrale, da ultimo il primo agosto dello scorso anno. Stando al governo militare, sono state ridotte la soglia minima di iscritti necessaria alla registrazione di un partito, e la percentuale di municipalità in cui un partito deve operare. La giunta non ha giustificato in alcun modo tale iniziativa, né ha fornito indicazioni temporali in merito alle prossime elezioni. Il governo militare ha più volte promesso di traghettare il Paese al voto e verso il ripristino dell'ordine democratico, ma tale promessa è stata più volte disattesa, e lo scorso anno la giunta ha sciolto 40 partiti politici che non erano riusciti a soddisfare i nuovi criteri per la registrazione. Tra questi partiti figura anche la Lega per la democrazia di Aung San Suu Kyi, vincitore delle ultime elezioni politiche tenute nel Paese ed esautorato dalle forze armate nel 2021. ù (segue) (Inn)