Malesia: avvicendamento sul trono, il sovrano di Johor Ibrahim è il 17mo re

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sovrano di Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, è da oggi il 17mo re della Malesia. Ibrahim ha ricevuto il titolo di Yang di-Pertuan Agong ("Sovrano supremo") dal re uscente Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah, nell'ambito di un sistema di monarchia a rotazione che vede avvicendarsi sul trono a cadenza quinquennale le famiglie reali di nove dei 13 Stati malesiani. Sultan Ibrahim ha assunto la carica di re della Malesia per la prima volta da quando è succeduto al padre, 34 anni fa. Migliaia di persone si sono riunite a Johor Bahru e a Kuala Lumpur per augurare buon viaggio e per accogliere il sovrano 65enne al suo arrivo nella capitale Malesiana. Ibrahim, vestito nell'uniforme nera della Forza militare di Johor, ha giurato poco prima di mezzogiorno nel palazzo nazionale di Kuala Lumpur, al culmine di una sontuosa cerimonia che riassume una tradizione plurisecolare. Alla cerimonia hanno assistito centinaia di invitati, incluso il primo ministro malesiano Anwar Ibrahim. (Fim)