Corea del Sud: F-16 statunitense precipita nel Mar Giallo, salvo il pilota

- Un cacciabombardiere monoposto F-16 statunitense è precipitato nel Mar Giallo al largo delle coste sudcoreane stamattina, e il pilota è stato tratto in salvo dopo essersi eiettato. Lo ha reso noto la Forza aerea Usa. L'incidente si è verificato alle 8:41 locali (mezzanotte e 41 minuti in Italia), e ha coinvolto un velivolo dell'Ottavo stormo della Forza aerea statunitense di stanza a Kunsan, circa 180 chilometri a sud di Seul. Le condizioni del pilota sono "stabili" e le cause dell'incidente sono oggetto di indagine. La stampa coreana ricorda che ben tre cacciabombardieri F-16 sono precipitati in Corea del Sud nell'arco dell'ultimo anno. (Was)