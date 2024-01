© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora alle Politiche del lavoro e Sviluppo economico Alessia Cappello interviene all'evento di avvio della prima edizione del percorso di formazione neoassunti del Comune di Milano.Spazio Anteo, via Milazzo, 9 (ore 10:15)Gli assessori Pierfrancesco Maran (Casa) e Giancarlo Tancredi (Rigenerazione urbana) partecipano tra gli altri al dibattito "Una città per chi lavora?" organizzato da Oca, Osservatorio casa abbordabile Città Metropolitana. Introducono Alessandro Maggioni, presidente Consorzio Cooperative Lavoratori, e Vincenzo Barbieri, presidente Delta Ecopolis.Palazzo Marino, sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore10:30)Commissione consiliare quadrigiunta Rigenerazione Urbana, Mobilità, Sport, e Olimpiadi per illustrare il progetto di ristrutturazione dello Stadio Meazza elaborato dallo studio Arco Associati dell'architetto Giulio Fenyves e promosso dal Capogruppo di Forza Italia, Alessandro De Chirico.Palazzo Marino, aula Consiliare, Piazza Scala, 2 (ore 13)Le assessore allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro Alessia Cappello e Servizi civici e Partecipazione Gaia Romani insieme al Prefetto Claudio Sgaraglia partecipano tra gli altri all'inaugurazione della nuova sede decentrata del Centro per l'impiego di Milano.Locali dell'ex Anagrafe, via Paravia 26 (ore 14.30)L'assessore al Bilancio e patrimonio, Emmanuel Conte, porta i saluti dell'Amministrazione all'evento "Intermodalità e Smart Cities: il futuro della mobilità", organizzato dall'American Chamber of Commerce in Italy nell'ambito della terza edizione del ciclo "Walk the Talk".Sede di Boston Consulting Group, via Ugo Foscolo 1 (ore 17:30)CITTÀ METROPOLITANASi riunisce il Consiglio metropolitanoPalazzo Isimbardi, sala Consiliare (ore 10)Inaugurazione della nuova sede decentrata del Centro per l'Impiego di Milanoex Anagrafe, via Paravia, 26 (ore 14:30)REGIONEL'assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini in visita istituzionale a Bergamo. Questi gli appuntamenti: alle 11 visita e conferenza stampa per la presentazione del Report d'impatto in occasione della Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare del 5 febbraio Dispensa sociale, via Guido Galimberti, 1; alle 15 visita presso Fondazione ARMR, via Salvioni, 4; alle 16:45 visita presso Associazione Mosaico, via Enrico Scuri, 1.Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Lara Magoni, partecipa alla presentazione della ricerca "Il posto degli oratori. Una mappa delle proposte educative e ricreative per gli adolescenti a Milano".Fondazione Ambrosianeum, via delle Ore, 3 (ore 11)Gli assessori Romano La Russa (Sicurezza e protezione civile) e Francesca Caruso (Cultura) partecipano alla sottoscrizione del documento aggiuntivo al protocollo d'intesa per la realizzazione di interventi integrati in materia di sicurezza urbana e stradale.Provincia di Varese, Sala consiliare, Piazza Libertà, 1, Varese (ore 15)Il presidente Attilio Fontana interviene all'evento “Le energie rinnovabili, così cambierà il mondo”Banco BPM, Sala delle Colonne, via San Paolo, 12 (ore 16:30)VARIEPresentazione de "Il posto degli oratori", una ricerca promossa dalla Fom (Fondazione oratori milanesi) e dalla Fondazione Ambrosianeum e realizzata con l'apporto multidisciplinare di docenti e ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e del Politecnico.Ambrosianeum, via delle Ore 3 (ore 11)Conferenza stampa sull’attività operativa svolta dai Carabinieri Forestali della Lombardia nel 2023 e la presentazione del calendario Cites 2024. Interviene il Gen. B. Simonetta De Guz, Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Lombardia”.Caserma Montebello, via Vincenzo Monti, 58 (ore 11)Firma del primo patto di collaborazione per la valorizzazione del volontariato aziendale in alcuni centri diurni,siglato siglato da Nhood, Comune di Milano e Cooperativa Sociale Comin. Intervengono, tra gli altri: Gaia Romani, Assessora ai Servizi Civici e Generali, Comune di Milano; Ethel Lidia Brezzo, Head of RFI (Resources & Fund Investment), Nhood; Emanuele Bana, Vicepresidente, Cooperativa Sociale Comin.Spazio co-working "NhoodWood", via Giovanni Masera 7 (ore 11)Incontro, "Il coraggio di restare. Il dramma dei suicidi in carcere". . Partecipano: don Paolo Selmi, presidente Fondazione Casa della Carità; Micaela Tosato, fondatrice di Sbarre di Zucchero; Francesco Maisto, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano; Giorgio Leggieri, direttore Casa di Reclusione di Bollate; Silvia Landra, medica psichiatra nelle carceri di Bollate e San Vittore; don Virginio Colmegna, presidente onorario Fondazione Casa della Carità.Fondazione Casa della Carità, via Francesco Brambilla, 10 (ore 17:30)Presentazione del libro “Vorrei chiederti di quel giorno” (Rizzoli) Con Lorenzo Tosa, autore; Alessandro Calascibetta, direttore di Style Magazine. Interviene il sindaco di Milano, Giuseppe SalaLibreria Rizzoli, Galleria Vittorio Emanuele (ore 18:30) (Rem)