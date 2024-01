Lazio: Aurigemma, importante convenzione tra Ecam e istituto Garibaldi su formazione e ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di particolare valore "e interesse la convenzione tra l'istituto tecnico agrario di Roma, Giuseppe Garibaldi (Itagg), e l'Ecam (European Corporate Council on Africa and the Middle East), associazione non profit che ha tra gli obiettivi la cooperazione allo sviluppo, in termini anche di cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani, la pace, con un riferimento particolare ai paesi del continente africano e del medio oriente, anche tramite la promozione delle relazioni commerciali e degli investimenti in queste zone: l'atto firmato dal dirigente scolastico Andrea Pontarelli e dal presidente dell'Ecam, Kamel Ghribi, punta alla formazione degli studenti del settore agroalimentare o dei giovani agricoltori selezionati. Verranno realizzate attività di collaborazione sia didattica che culturale, promuovendo lo scambio attivo tra studenti e professori, anche al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi del mediterraneo e dell'Africa". Lo si legge in una nota del presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. (segue) (Com)