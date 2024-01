© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca partecipa all’evento per la presentazione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre.Casa Madre dei Mutilati, Auditorium, piazza Adriana 3 (ore 10)- Seduta del consiglio regionale del Lazio: all'ordine dei lavori il confronto, richiesto dalle opposizioni, sulla legge di stabilità approvata a dicembre e sulla vicenda delle nomine nella fondazione del Teatro di Roma. Partecipa il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Sede del consiglio regionale in via della Pisana 1301 a Roma (ore 11) (segue) (Rer)