Argentina: ex numero due di Nestor Kirchner entra nel governo Milei (2)

- L'ingresso nella squadra di Milei si produce nelle ore in cui il governo è impegnato a costruire una maggioranza parlamentare utile a far passare la cosiddetta Legge Omnibus, il corposo pacchetto di leggi che dovrebbe fungere da base all'ambiziosa riforma dello Stato. Un provvedimento che il governo ritiene essenziale, anche in vista della trattativa in atto con il Fondo monetario internazionale (Fmi), ma che di certi, ha solo i voti del partito del presidente (La libertà avanza, Lla), circa un terzo di quelli totali. (segue) (Abu)