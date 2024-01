Usa-Ue: da Dombrovskis rammarico per mancato accordo su acciaio verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decarbonizzazione dell’industria dell’acciaio è una delle aree su cui gli Stati Uniti e l’Unione europea devono continuare a lavorare. Lo ha detto Valdis Dombrovskis, commissario europeo per il commercio e vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, durante un punto stampa organizzato a Washington. “Valuteremo come affrontare la situazione, dal momento che l’Unione europea continua a pagare dazi molto elevati, a differenza degli Usa”, ha spiegato. (Was)