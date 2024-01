Kosovo-Repubblica Ceca: presidente Osmani riceve ministro Affari europei Dvorak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei della Repubblica Ceca, Martin Dvorak, si trova oggi in visita in Kosovo. Secondo una nota della presidenza kosovara, Dvorak è stato ricevuto dal capo dello Stato, Vjosa Osmani. "Al centro del colloquio tra Osmani e il ministro ceco è stata l'attuale situazione politica e di sicurezza, il rafforzamento delle relazioni bilaterali e la stabilità regionale", si legge nel comunicato. Osmani ha ribadito “il fermo impegno” di Pristina nel percorso euro-atlantico, sottolineando anche la necessità di una rapida adesione al Consiglio d'Europa, "nell'interesse di tutti i cittadini del Kosovo senza distinzioni”. Osmani ha infine ribadito, secondo la nota, “la necessità di eliminare le misure dell'Ue contro il Kosovo, che sono ingiuste e creano uno squilibrio nel dialogo”.(Alt)