Kosovo-Serbia: Ue, risolvere con il dialogo la questione dei pagamenti in dinari

- L'Unione europea ha invitato il Kosovo a trovare una soluzione attraverso il dialogo per l'utilizzo del dinaro serbo. Lo riferisce la stampa di Pristina, rilanciando le dichiarazioni del portavoce Ue Peter Stano. "Ne abbiamo certamente preso atto, e abbiamo preso atto anche delle conseguenze che questo decisione ha sulla comunità serba. Ciò solleva preoccupazioni proprio per l'impatto che avrà su quella comunità, soprattutto nelle scuole e negli ospedali, per i quali al momento non esiste un processo alternativo disponibile", ha dichiarato in una conferenza stampa il portavoce. “Ci aspettiamo che gli aspetti che riguardano la comunità serba in Kosovo siano affrontati nel quadro del dialogo facilitato dall'Ue. Chiediamo un certo periodo di transizione che permetta di trovare una soluzione negoziata a questa specifica questione", ha concluso Stano. Secondo quanto notificato in precedenza dalla Banca centrale del Kosovo, l'uso della valuta serba verrà vietato nel territorio del Kosovo a partire dal primo febbraio.(Alt)