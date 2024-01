Gaza: Ceccardi (Lega), bloccare fondi europei a Unrwa, serve dibattito in plenaria Eurocamera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi chiede che siano bloccati i fondi europei all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa), dopo i presunti casi di coinvolgimento di alcuni dipendenti agli attacchi del 7 ottobre scorso contro Israele. "Vogliamo sapere a quanto ammontino complessivamente i finanziamenti eventualmente erogati dall'Ue all'Unrwa dal 7 ottobre 2023 alla data odierna e, soprattutto, vogliamo capire se in attesa dell'esito dell'indagine dell'Onu, qualora questa non si completi entro fine febbraio, data prevista per la prossima erogazione di finanziamenti all'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, l'Ue intenda o meno sospendere tale erogazione. Per questo ho presentato un'interrogazione urgente alla Commissione europea. Noi riteniamo che i finanziamenti vadano sospesi, come hanno già fatto tredici Paesi tra i quali Usa, Francia, Italia e Germania", scrive Ceccardi in una nota stampa. La Lega e il gruppo Identità e Democrazia hanno chiesto al Parlamento europeo di ospitare un dibattito nella prossima plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. (Beb)