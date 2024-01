Medio Oriente: La Russa, convinto della soluzione due popoli-due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il conflitto in Medio Oriente, “sono convinto” che bisogna spingere per la soluzione due popoli-due Stati. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di “Avanti popolo”, su Rai 3. “La sottolineatura dev’essere di restituire subito gli ostaggi e riprendere il discorso che hanno cercato di impedire con quella inumana violenza contro giovani, ragazzi e ragazze che non hanno fatto male a nessuno e che sono stati aggrediti e violentati”, ha aggiunto. (Rin)