- Giorgia Meloni “non ha avuto bisogno di un Pigmalione. Non è la classica donna che ha avuto bisogno di un uomo per emergere, non ha avuto bisogno di aiuto”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di “Avanti popolo”, su Rai 3. (Rin)