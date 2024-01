Argentina: corte d'appello boccia la riforma del lavoro di Milei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella contenente norme sul lavoro è una parte corposa del dnu firmato da Milei, e numerose sono le potenziali modifiche che potrebbero essere introdotte al comparto. Il Titolo IV, tra le altre cose, introduce riforme sul sistema degli indennizzi di fine rapporto, sulle modalità di contrattazione e sul diritto allo sciopero. Nel concreto, il decreto riduce la base monetaria sulla quale deve essere calcolata la liquidazione, depurandola da vari bonus monetari concessi con il contratto, compresi benefit di altro genere (come i telefonini): si parla, in totale, di una riduzione di circa l'8 per cento della base. Al tempo stesso, si prevede che tramite un "contratto collettivo" le parti possano decidere di rimettere la liquidazione a un fondo alimentato da versamenti a carico del datore di lavoro. (segue) (Abu)