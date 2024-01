Argentina: corte d'appello boccia la riforma del lavoro di Milei (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto amplia inoltre il numero di "servizi essenziali" sottoposti a limitazioni per il diritto di sciopero: di fatto, i settori ricompresi nella misura non possono rimanere scoperti per più del 25 per cento del personale. Tra i servizi essenziali, che prima prevedevano solo sanità, ospedali, distribuzione di acqua potabile, di energia elettrica e gas, oltre che il controllo del traffico aereo, si annoverano anche le telecomunicazioni, l'aeronautica commerciale, il traffico portuale, i servizi doganali e l'educazione a tutti i livelli (tranne quello universitario). Limitazioni meno stingenti, il 50 per cento del personale, vengono imposte ai servizi "di importanza trascendentale", anche questi aumentati nel numero: dalla produzione di farmaci a quella di alimenti di base, dalle industrie di materiali edili alle aziende che forniscono servizi logistici, passando dalle imprese che riparano i mezzi pubblici o dal settore alberghiero, per citarne solo alcuni. (segue) (Abu)