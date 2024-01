Governo: Cdm domani alle 11:30, a odg anche ddl per istituzione Museo del ricordo di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato domani, 31 gennaio, alle ore 11:30 a palazzo Chigi. All’ordine del giorno della riunione: lo schema di disegno di legge per l’istituzione del Museo del Ricordo in Roma; lo schema di decreto legislativo per l’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227; lo schema di disegno di legge sulle modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento; lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sul regolamento per la disciplina delle procedure di accesso alla qualifica iniziale della carriera dei medici del Corpo di Polizia penitenziaria, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l’aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell’attività libero professionale del personale medico del Corpo; leggi regionali; varie ed eventuali. (Rin)