Lazio: fino a 500 posti barca e sviluppo turismo, il piano dei porti della Regione

- Il piano dei porti della Regione Lazio offrirà a varie località litoranee la possibilità di dotarsi di un massimo di 500 posti barca, aumentando il flusso turistico. Lo ha spiegato l’assessore alle Politiche del mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, durante la seduta odierna della commissione Lavori pubblici, presieduta da Cosmo Mitrano di FI, dedicata alla proposta di deliberazione consiliare riguardo il Piano dei porti di interesse economico regionale, di iniziativa della giunta. Il provvedimento, dedicata allo sviluppo della portualità turistica, dà a varie località litoranee del Lazio, tra cui Montalto, Latina, Terracina, Tarquinia, Formia, Ladispoli, Ponza, "la possibilità di dotarsi di un porto turistico con un numero di posti barca dai 300 ai 500. In una successiva fase la palla passerà ai sindaci che dovranno mettere in atto una serie di azioni atte a rendere le località portuali ospitali per un flusso turistico aumentato, in conseguenza di questa realizzazione. In particolare, dovranno essere approntati adeguati strumenti urbanistici, ha aggiunto l’assessore", ha precisato Ciacciarelli. (segue) (Rer)