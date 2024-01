© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'Assessora alla Politiche della Sicurezza, Attività produttive e alle Pari opportunità Monica Lucarelli interverrà alla cerimonia di consegna delle Medaglie d'onore ai familiari dei cittadini deportati nei lager nazisti. Campidoglio, Sala della Protomoteca (Ore 11)- L'Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari interverrà alla firma del protocollo di intesa tra Roma Capitale e l'Associazione "Guscio di Noce APS", condiviso con la Città metropolitana di Roma, per la promozione di percorsi di inserimento sociale e/o lavorativo per ragazze e ragazzi sulla soglia della maggiore età con disabilità. Palazzo Valentini, Sala "Di Liegro", via lV novembre 119 (Ore 12)- L'Assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro, Claudia Pratelli, prende parte alla seduta straordinaria del Consiglio Municipio VII sul tema "Revisione Piano Regionale Dimensionamento Scolastico". IC via Francesco Gentile, Plesso Italo Calvino (Ore 15)- L'Assessora alla Politiche della Sicurezza, Attività produttive e alle Pari opportunità Monica Lucarelli parteciperà alla "Fiaccolata per la vita". Tor Bella Monaca - la fiaccolata partirà dalla "torre della legalità", civico 50 di via Santa Rita da Cascia, per raggiungere il civico 20 (Ore 18) (segue) (Rer)