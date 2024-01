Argentina: ex numero due di Nestor Kirchner entra nel governo Milei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniel Scioli, già candidato alla presidenza per il centrosinistra, è entrato a far parte del governo argentino di Javier Milei, assumendo la guida della segreteria di Turismo, Ambiente e Sport. Scioli, che lascia l'incarico di ambasciatore argentino a Brasilia, guiderà uno dei dipartimenti sotto la direzione del ministero dell'Interno. "Grazie Daniel per il gran lavoro realizzato per il nostro Paese come ambasciatore in Brasile, riconosciuto da tutti, e per unirti in questa squadra dove siamo sicuri che darai un gran contributo", ha scritto il ministro dell'Interno, Guillermo Franco, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X, a commento di una foto che lo ritrae assieme a Scioli e Milei. Scioli, tra le altre cose, è stato vicepresidente nel governo guidato da Nestor Kirchner (2003-2007). (segue) (Abu)