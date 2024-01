Brasile: peggiora la posizione del Paese nella classifica sulla percezione della corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile, ll percezione che la corruzione pervada la pubblica amministrazione la è sempre più forte. È quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'organizzazione non governativa Transparency international (Ti), strumento che misura la percezione della corruzione in 180 Paesi del mondo. Il Brasile ora occupa la posizione 104, trovandosi nella seconda collocazione peggiore della sua storia. La classifica è basata su una valutazione che va da 0 (molto corrotto) a 100 (molto integro). Il Brasile ha sommato 36 punti, due in meno rispetto all'ultimo rapporto. In comparazione con gli altri Paesi dell'America del Sud, il Paese si trova dietro l'Argentina (37 punti), il Cile (66 punti) e l'Uruguay (76 punti). "È un processo storico che non si limita a un solo anno. Questo processo si svolge sulla base di indagini di polizia in cui sono evidenti importanti schemi di corruzione nello Stato brasiliano" ha dichiarato Guilherme France, della Ti, riportato dal giornale "O Estado de Sao Paulo", che ha classificato il calo come "significativo". In nota, l'organismo brasiliano di prevenzione e lotta alla corruzione nel governo (Cgu, Controladoria geral da uniao) ha detto che "lavora quotidianamente per identificare e correggere i rischi di corruzione nelle politiche pubbliche, negli appalti e in altre azioni dello Stato", sottolineando che i risultati del rapporto devono essere presi "con cautela". (Brs)