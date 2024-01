Caso Salis: La Russa, con padre Ilaria incontro riservato, se necessario riferirò in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello con il padre di Ilaria Salis “sarà un incontro riservato, perché a me interessa avere da lui le notizie, anche per riferirle in Senato, se è il caso”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di “Avanti popolo”, su Rai 3. “Il problema della dignità del detenuto – ha aggiunto – deve interessarci sempre, non bisogna farne un caso di speculazione politica”. “La vera differenza sta nel fatto che la nostra legge vieta che venga esibito il detenuto con le manette, in una condizione di umiliazione, mentre questo non è avvenuto in Ungheria, e su questo credo sia giusto intervenire”, ha concluso. (Rin)