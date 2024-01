Gaza: Borchia (Lega), sia fatta luce su caso Unrwa, serve dibattito in plenaria Eurocamera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega chiede un dibattito alla sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo sul possibile coinvolgimento di alcuni membri dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa), che avrebbero partecipato all'attacco contro Israele dello scorso 7 ottobre. "Sia fatta luce sul caso Unrwa, sulla sospensione dei fondi dopo le rivelazioni giornalistiche sul presunto coinvolgimento e sulla partecipazione di personale dell'Agenzia negli attacchi terroristici di Hamas contro i civili del 7 ottobre scorso", scrive Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, in una nota stampa. "La nostra richiesta al Parlamento europeo di un dibattito nella prossima plenaria va nella direzione di una dovuta e necessaria indagine. Non si perda tempo con polemiche pretestuose", conclude Borchia. (Beb)