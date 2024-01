Shoah: Segre, momento di follia dell’uomo, fuori da ogni previsione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mattina di domenica 30 gennaio 1944, oltre 600 cittadini ebrei, tra cui Liliana Segre e la sua famiglia, venivano condotti nei sotterranei della Stazione Centrale di Milano. Li, sul binario adibito alla partenza dei carri postali, vennero spinti dentro una lunga fila di vagoni-bestiame per essere deportati al campo di Auschwitz. Erano donne, uomini, bambini e anziani, italiani e stranieri; e quasi tutti morirono, ad Auschwitz. Una essenziale ma intensa esposizione di documenti provenienti dall'Archivio storico della Fondazione CDEC (centro documentazione ebraica contemporanea ndr.) ricorda quest'anno l’ 80 esimo anniversario di quella partenza senza ritorno. “Quando mi trovo qui - ha detto Lilliana Segredurante il suo intervento alla commemorazione degli 80 anni dalla sua deportazione (avvenuta il 30 gennaio 1944) organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio al Memoriale della Shoah di Milano - non sono la vecchia che sono adesso, ma torno a essere quella ragazzina milanese abituata a partire dalla stazione per andare in vacanza, ma che un giorno viene portata con altre 600 persone in un luogo che non conoscevo, non sapevo che in via Ferrante Aporti ci fosse un sotto stazione. Era un momento così fuori da ogni previsione, anche tragica o tragico discorso sentito a San Vittore dagli adulti, perché era momento di follia dell’uomo del carnefice e anche del prigioniero”. Riferendosi al vagone che si trova all’interno del memoriale la senatrice ha rievocato che i vagoni dell’epoca parlano da soli, bisogna immaginarli non vuoti, ma pieni invece dei vitelli che andavano al macello di esseri umani che partivano per ignota destinazione. Lilliana Segre ha poi ricordato i negazionisti “quando venivano al Cdec a confrontarsi con le nostre testimonianze e ricordo come le testimonianze venivano giudicate non per i sentimenti e i lutti vissuti, ma cogliendo nel nostro ricordo, magari confuso, sui numeri di persone andate alle camere a gas in un determinato giorno, dettagli che li rendevano felici e sicuri di poter negare”. (Rem)