Algeria-Italia: segretari generali della Difesa a colloquio per rafforzare cooperazione bilaterale

- Il segretario generale della Difesa Luciano Portolano è stato ricevuto oggi dall’omologo algerino, Mohammed Salah Ben Bicha. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Aps”. Nel quadro del programma delle attività di cooperazione militare italo-algerina del 29 e 30 gennaio 2024, si sono tenuti ad Algeri “i lavori della 14esima sessione della commissione mista italo-algerina di cooperazione negli ambiti tecnico-militari e dell’industria della difesa”, nei quali il generale Mohammed Salah Ben Bicha ha ricevuto il generale Portolano “per uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse”, ha riferito “Aps”. Successivamente, le parti hanno presieduto i lavori della sessione, durante la quale hanno valutato le attività svolte nel 2023 e il programma delle attività previste per il 2024. La sessione ha dato occasione di rafforzare la cooperazione in vari settori tra le forze armate dei due Paesi. Al termine dei lavori, le parti hanno firmato i relativi verbali e si sono scambiati doni simbolici, come ha riferito un comunicato stampa del ministero della Difesa algerino. (Ala)