Nato: accordo su “corridoio modello” tra Germania, Polonia e Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania, Polonia e Paesi Bassi hanno concluso a Bruxelles un accordo per la costituzione di un “corridoio modello” con cui “migliorare le condizioni per un trasporto regolare delle truppe verso il fianco orientale della Nato”. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che l'intesa fa seguito alle montanti minacce di un possibile attacco della Russia contro l'Alleanza atlantica. L'accordo tra i tre Stati mira a “standardizzare le specifiche per il trasporto delle truppe e ad abbreviare i processi burocratici”. Inoltre, si tratta di “espandere le infrastrutture e le capacità di movimentazione”. Secondo il ministero della Difesa tedesco, Germania, Paesi Bassi e Polonia hanno svolto “un ruolo centrale come collegamento geografico tra i porti del Mare del Nord e l'area particolarmente esposta nella parte orientale dell'Alleanza” atlantica. Per il dicastero, “una deterrenza credibile funziona soltanto se le truppe sul fianco est” della Nato possono essere “rafforzate e rifornite senza problemi”. I fondi per l’ampliamento delle infrastrutture dei trasporti per scopi militari provengono, tra l’altro, dall’Ue. La Commissione europea ha recentemente annunciato che nel 2024 18 Stati membri riceveranno circa 807 milioni di euro per progetti a tale scopo. Sul totale, 92 milioni di euro sono previsti per la Germania. I finanziamenti verranno impiegati per il risanamento di un ponte ferroviario ad Hannover-Ahlem, per l'ampliamento del terminale di movimentazione merci di Ulm-Dornstadt e per un binario di raccordo presso la stazione ferroviaria di Sechtem. (Geb)