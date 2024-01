Ucraina: Dombrovskis, confido in accordo a 27 sui fondi a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità comunitarie sono “fiduciose” in merito alla possibilità di trovare un accordo con tutti i 27 Stati membri sul pacchetto da 50 miliardi approvato dal Parlamento Ue ad ottobre per il sostegno all’Ucraina fino al 2027. Lo ha Valdis Dombrovskis, commissario europeo per il commercio e vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, durante un punto stampa organizzato a Washington. “Continuiamo a lavorare per sostenere Kiev e mettere pressione sulla Russia, e abbiamo anche previsto dei piani di emergenza in mancanza di un accordo approvato da tutti i membri”, ha detto, sottolineando la necessità di chiudere il gap previsto per i finanziamenti all’Ucraina nel 2024. “Finalizzeremo le discussioni nei prossimi due giorni”, ha concluso. (Was)