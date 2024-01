Argentina: ex numero due di Nestor Kirchner entra nel governo Milei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di una possibile sintonia di Scioli con il governo "libertario" i media avevano già parlato dopo la vittoria di Milei alle presidenziali. Diana Mondino, che sarebbe diventata poi ministro degli Esteri, aveva alluso alla possibilità che Scioli rimanesse a rappresentare il Paese in Brasile, anche con il nuovo governo. "Stiamo lavorando sulla continuità. Con Scioli e il Brasile c'è una buona relazione, non vogliamo interruzioni. Non possiamo confermarlo perché dipende dal Congress, ma nel frattempo speriamo che Scioli possa rimanere", aveva detto. (segue) (Abu)