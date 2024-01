Senato: La Russa, sono un mediatore, nessuno ha messo in dubbio mia imparzialità come presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al di là del mio carattere, nella mia vita politica io sono sempre stato un mediatore, il moderato del mio partito, per cui non mi riesce difficile” mantenere la calma come seconda carica dello Stato. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di “Avanti popolo”, su Rai 3. “Da quando sono presidente del Senato, mi hanno accusato di tutto, soprattutto riguardo il passato, ma nessuno ha messo in discussione la mia imparzialità”. (Rin)